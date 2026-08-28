Milan, caccia al nuovo trequartista: Bahoya in cima alla lista
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Con Leao in partenza, non si placa la caccia del Milan al nuovo trequartista: in cima alla lista dei desideri c'è un giovane classe 2005 che gioca in Bundesliga
Con Leao sempre più vicino all'addio, il Milan lavora al possibile sostituto sulla trequarti. Amorim cerca soprattutto un profilo mancino, e tra i profili più graditi al tecnico portoghese c'è Jean Mattéo Bahoya dell'Eintracht Francofrte, francese classe 2005 seguito anche da altri grandi club d'Europa come Arsenal e Tottenham.
Stando a dati Transfermarkt la valutazione dell'ex Angers dovrebbe aggirarsi attorno ai 25 milioni di euro, ma trattare con un club esoso come l'Eintracht Francoforte non è mai semplice. Nella scorsa stagione, tra Bundesliga, Champions League e DFB Pokal, Bahoya ha totalizzato 37 presenze, 4 gol e 4 assisti.
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