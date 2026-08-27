Ricci saluta il Milan: "Mi sono trovato bene. Continuerò a fare il tifo per loro"

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Intercettato dai colleghi di Sportitalia Samuele Ricci ha salutato il Milan, compagni e tifosi prima di approdare al Como

Intercettato dai colleghi di Sportitalia all'esterno dell'Hotel Melia, sede del ritiro del Milan in vista della partita in programma domani contro il Venezia, l'oramai ex centrocampista rossonero Samuele Ricci ha voluto salutare tifosi, compagni ed ambiente dicendo: "È giusto così".

Ti senti trovato bene con il Milan?

"Ovvio che mi sono trovato bene. Continuerò a fare il tifo per loro, gli auguro il meglio e di fare una grande stagione".

È bello che sei venuto a salutare i tuoi compagni

"È stato un bel saluto, sono stato un po' con loro. Ho con tutti un bel rapporto. Mi ha fatto piacere venire, salutare tutti, lo staff, quelli che lavorano con il Milan".

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"Sarà dura, ma ce la giocheremo"

Come è andato con Fabregas il primo contatto?

"Mi ha fatto una grande impressione, non vedo l'ora di conoscerlo meglio".