Tra oggi e domani il Milan dovrebbe chiudere due cessioni importanti

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Matteo Moretto e Fabrizio Romano hanno fatto il punto sul calciomercato in uscita del Milan, soffermandosi sul futuro di Leao e non solo

Nel corso del consueto appuntamento con il video aggiornamento sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano, in compagnia di Matteo Moretto, ha fatto il punto sul futuro di Rafael Leao, conteso tra Aston Villa e Galatasaray: "Viviamo le ore di Rafael Leao. Perché mentre ieri è stata la giornata dei contatti frenetici per la base di accordo del Galatasaray, della parte club, adesso la partita si gioca in casa Leao. È il momento di Rafa, che deve capire cosa vuole fare della sua carriera, se procedere andando a chiudere con il Galatasaray per un ingaggio molto alto oppure preferirà la Premier League. La palla passa completamente a Rafael Leao. Sarà giornata di riunioni con il suo entourage, la sua famiglia...".

Su Leao ha così parlato Moretto: "...esattamente. Ci saranno contatti tra l'entourage di Leao, l'Aston Villa e il Galatasaray. Quindi capiremo come andrà a finire in queste ore, nel senso che tra oggi e domani si arriverà a una conclusione. Ti aggiungo che Ricci al Como è praticamente una trattativa chiusa. A livello verbale è tutto fatto. I club hanno raggiunto un accordo di un prestito oneroso intorno all'1.5 e il diritto di riscatto intorno ai 20.5, più bonus, quindi operazione interessante. Ricci ha spinto per andare a Como, aveva anche altre possibilità, ha chiesto al Milan di poter scegliere lui il destino. Ci aspettiamo che venga finalizzata quest'operazione, a livello di documenti, tra oggi e domani".