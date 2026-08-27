Moretto: "Aston Villa-Milan, parti molto vicine. Gli inglesi hanno comunicato a Leao che non possono pareggiare l'ingaggio dal Gala"

Moretto: "Aston Villa-Milan, parti molto vicine. Gli inglesi hanno comunicato a Leao che non possono pareggiare l'ingaggio dal Gala"MilanNews.it
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Oggi alle 18:12Calciomercato Milan
di Lorenzo De Angelis
Sui suoi profili social Matteo Moretto ha dato un aggiornamento importante sul futuro di Rafael Leao, conteso da Aston Villa e Galatasaray.

Sui propri profili social Matteo Moretto ha fatto un ulteriore punto sul futuro di Rafael Leao, chiamato nelle prossime ore a prendere una decisione chiare in merito al suo futuro: 

"L’Aston Villa ha già comunicato a Rafael Leão che non può pareggiare/avvicinarsi all’ingaggio che gli offre il Galatasaray ma il portoghese dà priorità alla Premier League. Il club inglese è in contatto con il Milan alla ricerca di una soluzione che soddisfi tutte le parti coinvolte tra formula e pacchetto complessivo dell’operazione in termini economici. Parti molto vicine". 