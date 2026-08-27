Non sono da escludersi sorprese per Gimenez. Anche perché il Porto non rilancia

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La Gazzetta dello Sport ha pubblicato un aggiornamento riguardante il futuro di Santiago Gimenez, attaccante messicano del Milan.

Non sono escluse sorprese. È questa la chiosa de La Gazzetta dello Sport al trafiletto riguardante il futuro di Santiago Gimenez, attaccante del Milan. Il messicano è nella lista degli esuberi e "aspetta da qualche giorno aspetta il via libera per andare al Porto. Il problema resta l’accordo tra i portoghesi e il Milan, dopo il no a una prima offerta di prestito con diritto di riscatto a 15 milioni. I rossoneri ne vorrebbero almeno 5 in più e con condizioni più vantaggiose per trasformare il diritto in obbligo, ma da Porto per ora nicchiano".