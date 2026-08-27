Non sono da escludersi sorprese per Gimenez. Anche perché il Porto non rilancia
MilanNews.it
La Gazzetta dello Sport ha pubblicato un aggiornamento riguardante il futuro di Santiago Gimenez, attaccante messicano del Milan.
Non sono escluse sorprese. È questa la chiosa de La Gazzetta dello Sport al trafiletto riguardante il futuro di Santiago Gimenez, attaccante del Milan. Il messicano è nella lista degli esuberi e "aspetta da qualche giorno aspetta il via libera per andare al Porto. Il problema resta l’accordo tra i portoghesi e il Milan, dopo il no a una prima offerta di prestito con diritto di riscatto a 15 milioni. I rossoneri ne vorrebbero almeno 5 in più e con condizioni più vantaggiose per trasformare il diritto in obbligo, ma da Porto per ora nicchiano".
autore
Giornalista di MilanNews.it e TuttoMercatoWeb.com. Segue da vicino il mondo Milan con notizie, approfondimenti e aggiornamenti sull’attualità rossonera, intervenendo anche come opinionista televisivo.
Pubblicità
Calciomercato Milan
Letizia: "Leao toglierà il disturbo senza speculare sulla sua situazione contrattuale come fatto da Theo e Tomori"
Perché va puntellata la difesa. Se Leao resta è un problema. RedBird in DAZN vuol dire…di Franco Ordine
Le più lette
4 Letizia: "Scordatevi giocatori mediocri o casi in cui, per risparmiare pochi soldi, l'allenatore rimarrà con la rosa incompleta"
21/08 Daniele Orsato inaugura la sua era da designatore arbitrale con una nuova interpretazione sulle spinte in Serie A
Primo Piano
Primo PianoMN - Leao, no alla prima offerta dell'Aston Villa ma si tratta ancora: proseguono i dialoghi anche col Gala
Primo PianoIl Milan ne fa fuori tre: o se ne vanno o la tribuna. Il punto su Tomori, Fofana e Gimenez
Primo PianoNotte clamorosa: cosa è successo a Leao. Il Milan ha accettato due offerte, Rafa deve scegliere
Carlo PellegattiAlvyn Sanches perfetto per “Kasparov” Amorim. Cardinale e il primo acquisto del 2 settembre. Manca da troppo tempo!
Antonio VitielloPrimo PianoDue acquisti per completare l'opera. C'è un giocatore assurdo. Amorim ha già capito tutto...
Pietro MazzaraPrimo PianoPrimi vagiti per il Milan di Amorim, ma serve ancora il mercato in entrata. Nkunku ai saluti. Le situazioni di Tomori, Ricci, Fofana e Leao
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com