Il paradosso Tomori: guadagna più di Fofana e Gimenez, ma il suo stipendio pesa meno al Milan

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Marco Guidi, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul futuro di Fikayo Tomori, difensore in uscita dal Milan.

Marco Guidi, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul futuro di Fikayo Tomori, difensore in uscita dal Milan: "Tomori ha ancora un anno di contratto con il Milan a 3,5 milioni netti a stagione. A differenza degli altri due, dunque, il centrale inglese non può partire in prestito, a meno di rinnovo (ipotesi oggi difficilmente percorribile). Ai rossoneri, grazie al decreto crescita, costa 4,55 milioni all’anno. Un paradosso: guadagna più di Fofana e Gimenez, ma il suo stipendio pesa meno al club. Tomori era già stato molto vicino a lasciare il Diavolo nel gennaio 2025, quando il Milan aveva sostanzialmente detto sì all’offerta del Tottenham e aperto anche al trasferimento alla Juventus. Fu il difensore a opporsi strenuamente e con ragione, se si pensa che dopo essere rimasto è stato praticamente sempre titolare. Con Conceiçao prima e Allegri poi. A decidere che il Milan potesse fare a meno di lui è stato Ruben Amorim, coadiuvato poi da Cardinale. Tomori si è trovato così fuori dal progetto poco prima di Ferragosto, insieme a Odogu, Nkunku e Fofana. I primi due hanno già lasciato i rossoneri, ma al lotto si è aggiunto Gimenez.

Dove può andare ora Tomori? Bella domanda. L’ultimo sondaggio è dell’Aston Villa, che poi ha abbandonato l’idea. Alla Juve c’è chi ha portato l’inglese in Italia, Frederic Massara: al momento, però, non c’è nulla più che la stima reciproca".