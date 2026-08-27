Calciomercato Le cifre di Ricci al Como: prestito oneroso e soldi importanti per il diritto di riscatto

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Luca Bianchin, giornalista de La Gazzetta dello Sport, si è così espresso su X rivelando le cifre della cessione di Samuele Ricci dal Milan al Como.

Luca Bianchin, giornalista de La Gazzetta dello Sport, si è così espresso su X rivelando le cifre della cessione di Samuele Ricci dal Milan al Como, riportate in collaborazione con il collega Marco Guidi: "Samuele Ricci passa dal Milan al Como: operazione definita da 2 milioni di prestito, 22 di riscatto più 1 di bonus. Fabregas aggiunge un italiano, come da piano societario".

CON RICCI VIA IN PRESTITO, AUMENTANO I PRESTITI DEL MILAN

Secondo le norme internazionali dei trasferimenti, un club può fare al massimo sei prestiti in entrata e sei in uscita, escludendo dal conto totale i calciatori under21 formati nel club).

Ad oggi, il Milan ha ceduto in prestio Zachary Athekame, David Odogu e Christopher Nunku, i quali occupano tre dei sei slot disponibili per i prestiti internazionali. Samuele Ricci non rientrerà - in attesa dell'ufficialità - nel conteggio dei prestiti internazionali, ma in quelli all'interno della FIGC che sono nove in entrata e nove in uscita: "[…] in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 103 delle NOIF, nella stagione 2026/2027, ciascuna società di Serie A, B e C può acquisire a titolo temporaneo complessivamente fino a nove calciatori “professionisti” da società affiliate alla FIGC ed altrettanti ne può trasferire a titolo temporaneo a società affiliate alla FIGC. Le operazioni poste in essere dal 29 giugno 2026 al 30 giugno 2026 sono conteggiate esclusivamente nei limiti numerici previsti per la stagione sportiva 2026/2027”. Ulteriore postilla ai prestiti nel campionato italiano è l'esclusione dal conteggio dei calciatori under 23.