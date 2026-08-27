Leao vuole un sacco di soldi dal Galatasaray: chiesti 12 milioni garantiti e 3 variabili

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Monica Colombo, giornalista, si è così espressa sul Corriere della Sera sul futuro di Rafael Leao, attaccante in uscita dal Milan.

Monica Colombo, giornalista, si è così espressa sul Corriere della Sera sul futuro di Rafael Leao, attaccante in uscita dal Milan: "Sette anni dopo il suo arrivo in Italia, la conquista del magnifico scudetto vinto in rimonta nel 2022, le due ultime annate con poche luci e tante ombre, Rafa Leao sta per salutare il Milan. La destinazione però è ancora da decifrare dopo una giornata sulle montagne russe: Galatasaray o Aston Villa? Dopo Vlahovic finito al Besiktas e Lukaku stella del Fenerbahçe, l’attaccante portoghese che con Theo Hernandez ha formato una coppia irresistibile sulla fascia sinistra del Milan, sembrava vicino a un altro club di Istanbul. Il Galatasaray ha spedito a Milano l’intermediario George Gardi per tratare con Gerry Cardinale l’acquisto dell’esterno 27enne. Un’intesa era stata raggiunta all’ora di cena sulla base di una cifra vicina a quei 50 milioni che il numero uno di RedBird chiede: ovvero 45 di base fissa e 5 di bonus. Rafa per accettare ha chiesto ai turchi uno stipendio da 12 milioni garantiti e 3 variabili.

Quando le interlocuzioni fra il suo entourage e l’emissario del Gala erano in corso è arrivato però nella notte il rilancio dell’Aston Villa, pur con cifre inferiori al Milan (42 milioni fissi più 3 di bonus) e al giocatore (busta paga da 7 milioni). Oggi sarà Leao a decidere".