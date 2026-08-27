Bianchin secco: "È certo che Leao non sarà più un giocatore del Milan"

vedi letture

Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul futuro di Rafael Leao, attaccante in uscita dal Milan.

Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul futuro di Rafael Leao, attaccante in uscita dal Milan: "Ma che cosa è successo nelle ultime ore? Contatti continui notturni tra la dirigenza dell'Aston Villa e l'entourage del calciatore. Che in effetti preferirebbe la Premier League alla Turchia. L'accelerata del rappresentante di Istanbul, quindi, non è andata a buon fine. La proposta dal Bosforo resta in pole position, però il desiderio di Rafa conta, eccome. E quindi non è ancora detta l'ultima parola. Anzi.

E ora cosa succederà? Il Gala deve provare a convincere Leao a dire sì al trasferimento in Turchia. Con quali armi? La solita, quella dei soldi. A Rafa offre da tempo un contratto importantissimo, Leao non ha mai accettato in attesa di altre offerte e ora la situazione è in evoluzione. D'altra parte l'Aston Villa, che già questa settimana si era attivato per portarlo a Birmingham, facendo un'offerta importante al Milan - superiore a quella del Gala - ma non riuscendo ad andare mai oltre i 6,5 milioni a stagione per il calciatore, deve provare a giocare un'ultima carta, magari aumentando ancora un po' l'ingaggio. Morale: la Premier League attira molto Rafa, ma la differenza con i 12 milioni turchi è netta. Le prossime ore saranno decisive, cruciali. Ma quel che ormai è certo è che Leao quest'anno non sarà più un giocatore del Milan".