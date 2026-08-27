Di Marzio: "In chiusura la trattativa tra il Milan e il Como per Ricci: operazione in prestito con diritto di riscatto"

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Le ultime da Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di SkySport, sul futuro di Samuele Ricci, centrocampista italiano del Milan.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio sul proprio account X, è in chiusura la trattativa tra il Milan e il Como per Samuele Ricci: operazione in prestito con diritto di riscatto.

RICCI IN PRESTITO: LA SITUAZIONE AGGIORNATA DEL MILAN

Come dicono le norme riportate qui sopra, a livello internazionale, una società può fare al massimo sei prestiti in entrata e sei in uscita (nel conteggio non vengono inclusi i calciatori Under 21 formati nel club). Dunque, Zachary Athekame, David Odogu e Christopher Nunku occupano tre dei sei slot disponibili per i prestiti internazionali. In uscita dal Milan ci sono poi ancora Youssouf Fofana e Santiago Gimenez, che potrebbero muoversi anche loro verso l'estero a titolo temporaneo con opzione d'acquisto, mentre Fikayo Tomori, che ha il contratto in scadenza tra meno di un anno, dovrà andare via a titolo definitivo. C'è poi sempre il caso Rafael Leao a tenere banco: i rossoneri puntano a cederlo definitivamente, mentre il Galatasaray, che al momento sembra essere il club più caldo sul portoghese, preferirebbe prenderlo in prestito. Diverso è il caso di Samuele Ricci che potrebbe salutare pure lui prima della chiusura del mercato estivo: l'ex Torino è infatti nel mirino del Como, dunque non rientrerebbe nel conteggio dei prestiti internazionali, ma in quelli all'interno della FIGC che sono nove in entrata e nove in uscita (i giocatori Under 23 sono esclusi dal conteggio).