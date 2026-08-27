Di Marzio: "In chiusura la trattativa tra il Milan e il Como per Ricci: operazione in prestito con diritto di riscatto"
Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio sul proprio account X, è in chiusura la trattativa tra il Milan e il Como per Samuele Ricci: operazione in prestito con diritto di riscatto.
RICCI IN PRESTITO: LA SITUAZIONE AGGIORNATA DEL MILAN
Come dicono le norme riportate qui sopra, a livello internazionale, una società può fare al massimo sei prestiti in entrata e sei in uscita (nel conteggio non vengono inclusi i calciatori Under 21 formati nel club). Dunque, Zachary Athekame, David Odogu e Christopher Nunku occupano tre dei sei slot disponibili per i prestiti internazionali. In uscita dal Milan ci sono poi ancora Youssouf Fofana e Santiago Gimenez, che potrebbero muoversi anche loro verso l'estero a titolo temporaneo con opzione d'acquisto, mentre Fikayo Tomori, che ha il contratto in scadenza tra meno di un anno, dovrà andare via a titolo definitivo. C'è poi sempre il caso Rafael Leao a tenere banco: i rossoneri puntano a cederlo definitivamente, mentre il Galatasaray, che al momento sembra essere il club più caldo sul portoghese, preferirebbe prenderlo in prestito. Diverso è il caso di Samuele Ricci che potrebbe salutare pure lui prima della chiusura del mercato estivo: l'ex Torino è infatti nel mirino del Como, dunque non rientrerebbe nel conteggio dei prestiti internazionali, ma in quelli all'interno della FIGC che sono nove in entrata e nove in uscita (i giocatori Under 23 sono esclusi dal conteggio).
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan