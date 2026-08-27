Fabrizio Romano conferma: "Decisione nelle mani di Leao: accettare il Galatasary o l'Aston Villa"

vedi letture

Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha confermato sui suoi profili social quanto rivelato da MilanNews.it in nottata sul futuro di Leao.

Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha confermato sui suoi profili social quanto rivelato da MilanNews.it in nottata sul futuro di Leao: "L'accordo tra i club tra AC Milan e Galatasaray per Rafael Leao è stato raggiunto verbalmente. Pacchetto del valore di 45 milioni di euro più bonus, con le trattative che proseguiranno sui dettagli oggi. Decisione nelle mani di Leao se accettare o aspettare l'Aston Villa".

LE OFFERTE PER LEAO

La prima offerta in ordine di tempo è arrivata dal Galatasaray, presentatosi a Casa Milan con George Gardi in persona: 45 milioni di euro di parte fissa più 5 milioni di euro di bonus; il Milan ha accettato, trovando un'intesa verbale col club turco. Poi, Gardi è andato a colloquio con l'entourage del portoghese, proponendo loro un ingaggio da 12 milioni di euro a stagione. Cifre che farebbero tentennare chiunque, anche lo stesso Leao, che, però, gradirebbe di più la destinazione inglese. Premier League che si è improvvisamente fatta sotto tramite l'Aston Villa. Gli inglesi sul piatto un ingaggio da 8 milioni più bonus ancora da negoziare e, soprattutto, la possibilità di giocare in Premier League che, lo ricordiamo, era una delle priorità di Leao a inizio calciomercato, proponendo al Milan la stessa cifra del Galatasaray con una formula di prestito con obbligo di riscatto. Sta a Leao scegliere: la notte avrà portato consiglio?