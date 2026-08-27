Fabrizio Romano conferma: "Decisione nelle mani di Leao: accettare il Galatasary o l'Aston Villa"
Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha confermato sui suoi profili social quanto rivelato da MilanNews.it in nottata sul futuro di Leao: "L'accordo tra i club tra AC Milan e Galatasaray per Rafael Leao è stato raggiunto verbalmente. Pacchetto del valore di 45 milioni di euro più bonus, con le trattative che proseguiranno sui dettagli oggi. Decisione nelle mani di Leao se accettare o aspettare l'Aston Villa".
LE OFFERTE PER LEAO
La prima offerta in ordine di tempo è arrivata dal Galatasaray, presentatosi a Casa Milan con George Gardi in persona: 45 milioni di euro di parte fissa più 5 milioni di euro di bonus; il Milan ha accettato, trovando un'intesa verbale col club turco. Poi, Gardi è andato a colloquio con l'entourage del portoghese, proponendo loro un ingaggio da 12 milioni di euro a stagione. Cifre che farebbero tentennare chiunque, anche lo stesso Leao, che, però, gradirebbe di più la destinazione inglese. Premier League che si è improvvisamente fatta sotto tramite l'Aston Villa. Gli inglesi sul piatto un ingaggio da 8 milioni più bonus ancora da negoziare e, soprattutto, la possibilità di giocare in Premier League che, lo ricordiamo, era una delle priorità di Leao a inizio calciomercato, proponendo al Milan la stessa cifra del Galatasaray con una formula di prestito con obbligo di riscatto. Sta a Leao scegliere: la notte avrà portato consiglio?
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