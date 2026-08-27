La volontà è quella di prendere, al posto di Leao, uno da Milan anche spendendo una cifra importante

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Tuttosport riporta un'analisi su come il Milan potrebbe sostituire Rafael Leao, in uscita dal club, negli ultimi giorni di calciomercato.

Tuttosport, nell'articolo con gli aggiornamenti sulla questione Leao, riporta anche un'analisi su come il Milan potrebbe sostituire il portoghese negli ultimi giorni di calciomercato: "Con l’eventuale ricavato della cessione di Rafa, che produrrà una plusvalenza di circa 34 milioni, il Milan - si legge - andrà all’assalto di quel trequartista di piede mancino che da settimane sta cercando. Il nome di Alvyn Sanches dello Young Boys è sulla lista dei rossoneri, ma non è l’unico profilo che Cardinale e i suoi uomini mercato.

La volontà è quella di prendere un giocatore 'da Milan', anche spendendo una cifra importante".