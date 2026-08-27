Pellegatti: "Sarebbe un’acquisizione di grande prospettiva Alvyn Sanches, elemento ideale per Amorim"

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Il giornalista Carlo Pellegatti si è così espresso nel corso del suo video sul suo canale Youtube su Alvyn Sanches, talento svizzero accostato al Milan.

Il giornalista Carlo Pellegatti si è così espresso nel corso del suo video sul suo canale Youtube su Alvyn Sanches, talento svizzero accostato al Milan: "Sarebbe un’acquisizione di grande prospettiva quel Alvyn Sanches, trequartista svizzero del 2003, oggi nello Young Boys. Piede mancino, gioca a destra, nella posizione oggi di Loftus-Cheek. Sembra proprio l’elemento ideale da inserire nello scacchiere di Ruben “Kasparov” Amorim. Geniale, quando, a Breslavia e a Torino, ha studiato una mossa degna del celebre scacchista sovietico. Kasparov, il russo, batté, nel 1997, addirittura il supercomputer IBM Deep Blue, con un leggendario primo tratto, Cavallo in F3. Amorim, il portoghese, è stato bravo a inventarsi “Musacell” a centrocampo, in perenne movimento, e a dare fiducia al giovane Cissé, personalità e gol in drop, con un tocco di… racchetta, scusate, di piede, degno di Sinner".

IL MILAN VALUTA ALVYN SANCHES

Il classe 2003 dello Young Boys, non convocato al Mondiale dalla Svizzera per un infortunio al ginocchio subito a marzo, ha iniziato questa stagione con la maglia giallo-nera realizzando 2 gol e 2 assist, mentre nelle scorse due stagione il suo bottino fu di 25 gol e 4 assist. È nella lista del Milan e piace molto a Cardinale, ma non c'è ancora una trattativa avviata: "ci sono - ha spiegato Gianluca Di Marzio - delle valutazioni e riflessioni serie per decidere se aprire una trattativa per portarlo a Milano".