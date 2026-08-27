Trequartista Milan: viva l'opzione Alvyn Sanches. In emergenza c'è Elliott del Liverpool

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Il Corriere dello Sport riporta cosa potrebbe succedere nel calciomercato del Milan dopo la cessione di Rafael Leao a una tra Galatasaray e Aston Villa.

Il Corriere dello Sport riporta cosa potrebbe succedere nel calciomercato del Milan dopo la cessione di Rafael Leao a una tra Galatasaray e Aston Villa: "Nel caso in cui si dovesse concludere la cessione di Leao, il Milan - si legge - cercherà di chiudere anche per il quinto acquisto dell'estate: un nuovo trequartista. Le richieste di Amorim sono piuttosto chiare: un mancino che giochi a destra. Nelle ultime ore, è salito in cima alle preferenze il profilo di Alvyn Sanches, svizzero classe 2003 in forza allo Young Boys. Il suo cartellino vale circa 15 milioni di euro e il Milan sta tenendo vivi i contatti con il suo entourage e il suo club per accelerare le trattative in caso di necessità".

MILAN, L'IDEA SU ALVYN SANCHES

È chiaro che non si tratta di un nome di status, anche perché, per lui, Amorim avrebbe una idea particolare: non si tratterebbe di un giocatore per la titolarità fissa immediata, ma di un giovane con già un po' di esperienza che possa alternarsi con i vari Pulisic, Cisse, Saelemaekers, Loftus-Cheek e l'adattato Rabiot.

ELLIOTT D'EMERGENZA

Sullo sfondo, - conclude poi il Corriere dello Sport - possibile con i giusti incastri nelle ultime ore di mercato, resta l'opzione Harvey Elliott del Liverpool, soprattutto se gli inglesi dovessero riuscire a portare a casa Barcola dal Psg.