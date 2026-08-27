Di Marzio: "Non perché Cardinale non voglia spendere, ma a oggi il Milan non sembra intenzionato a sostituire Leao"

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Gianluca Di Marzio, esperto di mercato, si è così espresso sul suo sito ufficiale sul calciomercato del Milan e le strategie in caso di cessione di Leao.

Gianluca Di Marzio, esperto di mercato, si è così espresso sul suo sito ufficiale sul calciomercato del Milan e le strategie in caso di cessione di Leao, ad un passo dall'addio o verso il Galatasaray o verso l'Aston Villa: "Il Milan e Leao stanno per dirsi addio, in attesa di capire se la direzione sarà la Turchia o l'Aston Villa. Il Galatasaray ha raggiunto un accordo a livello verbale con il Milan nella giornata di ieri, anche se ora c'è la questione relativa alle garanzie bancarie. A prescindere da questo, il giocatore non ha ancora accettato, con l'offerta da 10 milioni più 2 di bonus sicuramente molto importante. L'Aston Villa è arrivata a 42 milioni più 3, con gli inglesi che stanno facendo offerte molto importanti al Milan e con la disponibilità ad aumentare l'offerta. La proposta dei Villains al giocatore è da circa 7 milioni netti. Ora Leao sta decidendo quale delle due situazioni portare a termine.

A oggi, il Milan non sembra intenzionato a sostituire Leao. Non perché non voglia spendere, con Cardinale che ha dimostrato di non badare a spese. Da quella parte c'è anche Cissè, che sta facendo benissimo: di questo va dato merito ad Amorim, che ha avuto il coraggio di lanciarlo nonostante la giovane età".