Leao in uscita, Moretto: "Jorge Mendes sta spingendo molto l'operazione in direzione Aston Villa"

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Matteo Moretto ha fatto il punto sul futuro di Rafael Leao nel corso del consueto appuntamento con il video aggiornamento sul canale YouTube di Romano

Nel corso del consueto appuntamento con il video aggiornamento sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano, in compagnia di Matteo Moretto, ha fatto il punto sul futuro di Rafael Leao, conteso tra Aston Villa e Galatasaray: "Dietro le quinte sta succedendo di tutto lato giocatore".

Matteo Moretto ha precisato e detto"Ci sono più protagonisti in gioco. Da un lato c'è Jorge Mendes che sta spingendo molto l'operazione direzione Aston Villa, anche se ad oggi le formule dell'operazione non combaciano. Bisogna capire il Milan, perché non voleva un prestito con obbligo, avrebbe voluto un trasferimento a titolo definitivo subito, anche per questioni di modalità di pagamento. Gli stipendi sono differenti. C'è chi spingerà da una parte, chi dall'altra, capiremo quale sarà la scelta".