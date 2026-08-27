Leao preferisce l'Aston Villa e la Premier al Galatasaray: operazione vicina ai 50 milioni

Leao preferisce l'Aston Villa e la Premier al Galatasaray: operazione vicina ai 50 milioniMilanNews.it
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Oggi alle 17:19Calciomercato Milan
di Lorenzo De Angelis
Nonostante il pressing del Galatasaray, che sembrava in vantaggio, Rafael Leao ha scelto come prossima destinazione della sua carriera la Premier

Rafael Leao avrebbe scelto l'Aston Villa come prossima destinazione della sua carriera, preferendo la Premier League al trasferimento in Turchia al Galatasaray. Secondo i colleghi di Record, il club inglese avrebbe proposto al Milan un prestito oneroso da circa 8 milioni di euri con obbligo di riscatto, per un'operazione complessiva vicina ai 50 milioni richiesti dal patron Gerry Cardinale. 

Al portoghesestarebbe stato offerto uno stipendio da 6,5 milioni a stagione, cifra che potrebbe ulteriormente essere ritoccata. Il Galatasaray aveva invece messo sul tavolo 45 milioni di euro per il cartellino e 12 annui al giocatore, ma l'assalto dell'Aston Villa e il fascino della Premier League avrebbero convinto Leao. 