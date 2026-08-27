Calciomercato MN - Fatta per Ricci al Como in prestito a 2 milioni, 22 per il riscatto più 1 di bonus

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Samuele Ricci è pronto a diventare un nuovo giocatore del Como: accordo definito proprio in queste ore.

Samuele Ricci è pronto a diventare un nuovo giocatore del Como. Apprende la redazione di MilanNews.it che l'operazione tra i Lariani e il Milan è stat definita sulla base di un prestito oneroso da 2 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 22 milioni più un ulteriore milione di bonus.

Il centrocampista, che ha incontrato i suoi agente all'hotel Melia, ha seguito proprio dall'albergo milanese i sorteggi di Champions League, commentando già le avversarie europee del suo prossimo club. Un segnale ulteriore di un trasferimento ormai definito. Ricci non sarà quindi convocato domani dal Milan, in attesa di completare gli ultimi passaggi formali e iniziare la nuova avventura agli ordini di Fabregas.