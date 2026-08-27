Calciomercato MN - Leao, duello Aston Villa-Galatasaray: scelta ancora aperta, ore decisive

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Lungo pomeriggio di contatti con Aston Villa e Galatasaray. Trattative ancora aperte, mentre la scelta di Leao non è ancora arrivata.

Apprende la redazione di MilanNews.it che quello di oggi è stato un pomeriggio intenso sul fronte Rafael Leao. L'Aston Villa continua a spingere con grande convinzione per il portoghese e, pur non avendo ancora trovato un accordo definitivo, si starebbe preparando a compiere lo sforzo decisivo anche sull'ingaggio per avvicinarsi alle richieste del giocatore.

Il Galatasaray, invece, non ha anzora alzato la proposta, ma resta pienamente dentro la trattativa. Le prossime ore saranno quindi cruciali: entrambe le piste sono ancora vive e il Milan attende di capire quale dei due club riuscirà a trovare l'intesa economica necessaria per convincere Leao. La scelta definitiva del portoghese non è ancora arrivata, ma il suo futuro è oramai entrato nella fase più calda.