MN - Leao, duello Aston Villa-Galatasaray: scelta ancora aperta, ore decisive
Apprende la redazione di MilanNews.it che quello di oggi è stato un pomeriggio intenso sul fronte Rafael Leao. L'Aston Villa continua a spingere con grande convinzione per il portoghese e, pur non avendo ancora trovato un accordo definitivo, si starebbe preparando a compiere lo sforzo decisivo anche sull'ingaggio per avvicinarsi alle richieste del giocatore.
Il Galatasaray, invece, non ha anzora alzato la proposta, ma resta pienamente dentro la trattativa. Le prossime ore saranno quindi cruciali: entrambe le piste sono ancora vive e il Milan attende di capire quale dei due club riuscirà a trovare l'intesa economica necessaria per convincere Leao. La scelta definitiva del portoghese non è ancora arrivata, ma il suo futuro è oramai entrato nella fase più calda.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan