Calciomercato Calciomercato Milan, spunta un nuovo nome: Jean-Mattèo Bahoya, talento del Francoforte

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Il mercato del Milan in questa sessione estiva assume ogni giorno sempre più sfumature particolari e nuovi aggiornamenti. Vi abbiamo raccontato della vicenda su Rafa Leao, ormai chiusa per un passaggio imminente del portoghese in Premier League all'Aston Villa. Nelle ultime ore, riportato soprattutto dal sito web footmercato, i rossoneri starebbero pensando a diversi sostituti di Leao. Tra questi spunterebbe il nome del giovane talento del Francoforte Jean-Mattèo Bahoya. Ex esterno offensivo dell'Angers, è un classe 2005 dotato di grande tecnica e velocità, con doppio passaporto francese-camerunense. Potrebbe essere il nuovo nome in caso di addio di Rafa Leao.