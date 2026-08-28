MN - Bazzani sul mercato del Milan: "Priorità sarebbero un attaccante e un difensore"

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Ai microfoni di MilanNews.it è intervenuto così l'ex attaccante della Sampdoria, oggi opinionista sportivo per DAZN Fabio Bazzani. Ecco un estratto delle sue considerazioni dopo la prima giornata positiva del Milan a Torino e sul possibile mercato in entrata rossonero:

Può essere la stagione della rinascita per Chukwueze?

“Di sicuro Chukwueze ha tanta voglia di giocare e di interpretare questo nuovo ruolo. Poi è chiaro, una rondine non fa mai primavera. Ha giocato bene ma non è stato quasi mai attaccato, per vedere se potrà consacrarsi lì andrà visto quando dovrà difendere di più, perché verrà sollecitata anche la forza mentale. È un giocatore che ha qualità nell’uno contro uno, ma per dare un giudizio positivo va aspettato ancora”.

Cosa fare sul mercato?

“Per l’equilibrio dello spogliatoio e per le loro motivazioni, i giocatori fuori dal progetto dovrebbero trovare il prima possibile una sistemazione. Forse servirebbe un’altra punta e un difensore, anche in mezzo visto che a Modric non si può chiedere la luna a livello di minutaggio…”