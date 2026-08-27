Milan-Venezia: Cardinale invita i dipendenti di Milanello ad assistere alla partita in tribuna

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Manca davvero poco all'esordio a San Siro del nuovo Milan targato Ruben Amorim. I rossoneri infatti, sono reduci dalla bella e convincente vittoria sul campo del Torino alla prima giornata di campionato 2026/2027. Domani sera però, l'avversario è uno di quelli assolutamente da non sottovalutare. Il neopromosso Venezia sarà infatti in cerca di riscatto dopo il brutto ko contro il Lecce settimana scorsa. Così, dopo il deludentissimo finale di stagione scorso, terminato con la sconfitta casalinga contro il Cagliari, i rossoneri dovranno partire subito forte in questa stagione. Una cosa è cerrta: se nella passata stagione il punto di forza era nei big match e quello debole contro le cosidette "piccole" Domani i ragazzi di Amorim dovranno cercare di invertire, anzi equilibrare il trend iniziando a fare punti anche contro formazioni sulla carta più abbordabili. Si respira tanto entusiasmo soprattutto all'esterno e in merito ad una bellissima iniziativa introdotta dal proprietario di RedBird Gerry Cardinale.

L'INIZIATIVA DI CARDINALE

Infatti, tutti i dipendenti di Milanello sono stati invitati proprio da Gerry Cardinale, che ha voluto offrire loro l’opportunità di vivere insieme la serata di domani dalla tribuna. Un gesto di ringraziamento per il loro impegno quotidiano e per il ruolo fondamentale che svolgono per la squadra, oltre ad un modo entusiasmante per provare a coinvolgere tutto il mondo Milan. Se dovrà essere una stagione di successi e di emozioni, anche la parte riguardante il calcio "non giocato" Dovrà essere fondamentale, unita e insieme per il bene dell'AC Milan.