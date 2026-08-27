News Qualificate Europa League: le possibili avversarie del Milan e le fasce del sorteggio

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Si riportano di seguito le fasce per i sorteggi dell'Europa League, in programma domani alle 13, con protagoniste Milan e Juventus.

Si riportano di seguito le fasce per i sorteggi dell'Europa League, in programma domani alle 13:

PRIMA FASCIA

Bayer Leverkusen

Benfica

Juventus

Milan

Lione

AZ Alkmaar

Olimpiacos

Real Sociedad

Marsiglia

SECONDA FASCIA

Ferencvaros

Plzen

Saint-Gilloise

Dinamo Zagabria

Salisburgo

Celtic

Sparta Praga

Rennes

Anderlecht

TERZA FASCIA

Sturm Graz

Lech Poznan

Crystal Palace

Bournemouth

Sunderland

Celje

Jagellonia

Omonia Nicosia

Celta Vigo

QUARTA FASCIA

Hoffenheim

Besiktas

Torreense

Beer Sheva

Nec

Ofi Creta

Lillestrom

Levski Sofia

Ararat-Armenia

LE REGOLE DEL SORTEGGIO

Ogni squadra affronterà due avversarie per ciascuna delle quattro fasce, per un totale di otto partite: quattro gare casalinghe e quattro in trasferta, determinate dal software. Nessuna squadra della stessa Federazione nazionale verrà sorteggiata contro un'altra nella fase campionato; di conseguenza, Milan e Juventus non potranno sfidarsi nella fase campionato, ma solo dai playoff in poi. Non più di due avversarie potranno provenire dalla stessa Federazione. Le prime otto della fase campionato giocano gli ottavi, quelle dal 9° al 24° posto prendono parte agli spareggi; il 29 gennaio si terrà il sorteggio dei playoff per le squadre classificate dal 9° al 24° posto nella fase campionato. Sfide di andata e ritorno che si giocheranno il 18 e 25 febbraio 2027. Le prime 8 accedono direttamente agli ottavi, che saranno a loro volta sorteggiati il 26 febbraio (con composizione del tabellone completo sino alla finale), con andata l'11 marzo e ritorno il 18. I quarti si giocheranno l'8 e il 15 aprile, le semifinali 29 aprile e 6 maggio, con finale a Francoforte il 26 maggio. Le ultime 12 sono eliminate