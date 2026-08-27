Condò scettico su Leao in Premier: "Non so quanto la veda in Inghilterra"

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Negli studi di Sky Sport 24 Paolo Condò ha commentato le notizie relative al futuro di Rafael Leao, conteso tra Aston Villa e Galatasaray.

Intervenuto negli studi di Sky Sport 24 a margine dei sorteggi della prossima edizione di Champions League, Paolo Condò ha detto la sua sul futuro di Rafael Leao, conteso tra Aston Villa e Galatasaray. Di seguito le sue dichiarazioni: "Istanbul è molto, molto più bella di Birmingham. Non lo so. Non voglio essere troppo cattivo con Leao, ma in Premier non so quanto la vede. Nel campionato turco penso possa fare sfracelli. Se gioca con la voglia di queste ultime stagioni può andare in Turchia a svernare sereno".

FUTURO DI RAFAEL LEAO: IL PUNTO DI MILANNEWS.IT

Apprende la redazione di MilanNews.it ch quello di oggi è stato un pomeriggio intenso sul fronte Rafael Leao. Milan, Aston Villa e Galatasaray hanno mantenuto vivi i contatti e la trattativa resta aperta su entrambi i fronti. Il portoghese al momento non ha ancora preso una decsione definitiva in merito al suo futuro, che è comunque attesa nelle prossime ore.