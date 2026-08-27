Milan, domani a San Siro serata di grandi ospiti: presenti anche le ragazze della Primavera Femminile rossonera

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Dopo la bella vittoria di Torino, il nuovo Milan di Ruben Amorim intende proseguire nel proprio buon momento, seppur breve di forma in questa nuova stagione 2026/2027. Per il Milan infatti, domani sera alle 20.45 arriverà a San Siro il Venezia neo promosso in Serie A e reduce dalla sconfitta alla prima giornata contro il Lecce. Sarà quindi una sfida assolutamente da non sottovalutare per i ragazzi di mister Amorim. Infatti, se nella passata stagione il punto di forza era nei big match e quello debole contro le cosidette "piccole" Domani i ragazzi di Amorim dovranno cercare di invertire, anzi equilibrare il trend iniziando a fare punti anche contro formazioni sulla carta più abbordabili. L'entusiasmo ci sarà, con il pubblico rossonero che ha risposto, ancora una volta presente. A San Siro è infatti atteso il tutto esaurito, e la serata sarà anche dedicata al grande e unico Franco Baresi, a praticamente un mese dalla sua scomparsa. Tornerà a volare in cielo la storica bandiera numero sei e ci saranno momenti di ricordi ed emozioni proprio in onore e memoria dell'ex storico capitano rossonero.

TANTI OSPITI A SAN SIRO

Saranno infatti attesi domani sera allo stadio autorità, ospiti istituzionali e personaggi del mondo della musica, del cinema e dell’intrattenimento, tra cui Enrique Arce, noto per il ruolo di Arturo Román ne La casa di carta. Inoltre, sarà una serata utile per omaggiare le ragazze della Primavera Femminile, fresche vincitrici dello Scudetto, che avranno un ruolo speciale nel pre-partita.