Leao-Aston Villa, Emery insiste: Premier e Champions per convincere Rafa

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Unai Emery spinge per avere Rafael Leao all'Aston Villa, ma il portoghese non sembrerebbe convinto a pieno di Birmingham.

Unai Emery spinge personalmente per portare Rafael Leao all'Aston Villa. Il tecnico basco avrebbe chiamato il portoghese dopo l'allenamento di ieri a Milanello, facendo leva soprattutto sul fascino della Premier League e sulla possibilità di tornare a giocare la Champions League.

Il nodo sarebbe prettamente economico: il Villa offre circa 7 milioni di euro annui al calciatore, mentre il Galatasaray si è spinto oltre la soglia dei 10, arrivando a 12. Leao starebbe quindi valutando soprattutto gli aspetti familiari e la qualità della vita. Birmingham non lo convincerebbe pienamente, mentre Istanbul offrirebbe maggiori garanzie sotto questo profilo, pur con un campionato meno prestigioso.