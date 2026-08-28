Calciomercato
MN - Il Galatasaray risponde ad Emery con Osimhen: il nigeriano ha contattato Leao
MilanNews.it
Victor Osimhen ha personalmente contattato Rafael Leao per convincerlo ad accettare la proposta del Galatasaray invece che quella dell'Aston Villa.
La corsa a Rafael Leao si arricchisce di un nuovo protagonista. Dopo il pressing di Unai Emery per l'Aston Villa, che anche Victor Osimhen sarebbe sceso direttamente in campo per il Galatasaray.
Apprende la redazione di MilanNews.it che l'attaccante nigeriano avrebbe contattato Leao personalmente con l'obiettivo di convincerlo a scegliere Istanbul e il progetto del club turco, anziché trasferirsi in Premier League. Un tentativo che conferma quanto il Galatasaray consideri il portoghese un obiettivo prioritario per questo finale di calciomercato. La scelta finale resta aperta, con Aston Villa e Gala pronti a giocarsi le ultime carte.
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