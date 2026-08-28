Leao al bivio finale: Aston Villa in pole, Galatasaray rilancia. Il Milan prepara l’addio

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Siamo arrivati nella fase decisiva relativa al futuro di Rafael Leao: tra oggi o al massimo domani il verdetto definitivo del portoghese

Il futuro di Rafael Leao è arrivato al momento decisivo. Aston Villa e Galatasaray continuano a contendersi il portoghese, ma la sensazione è che gli inglesi siano oggi leggermente avanti nelle preferenze del giocatore, che non ha mai nascosto la sua voglia di giocare in Premier League. Leao sogna per l'appunto trasferirsi oltre mancia, ed apprezza molto la stima di Unai Emery, che lo ha contattato personalmente nella giornata di ieri. Dall'altra parte, però, il Galatasaray resta fortissimo sul piano economico con la sua offerta da 12 milioni di euro a stagione.

VILLA AVANTI NELLE PREFERENZE, IL GALA OFFRE IL DOPPIO

L'Aston Villa avrebbe messo sul tavolo un ingaggio da circa 7,5 milioni di euro a stagione, mentre il Galatasaray si è spinto fino a 12 milioni netti. Sul cartellino, invece, entrambe le società sono arrivate vicine alle richieste del Milan di circa 50 milioni di euro complessivi.

I turchi avrebbero formulato una proposta da 45 milioni più 5 di bonus, mentre il Villa ha progressivamente alzato la propria offerta avvicinandosi alle stesse cifre dei turchi. Per il Milan, dunque, la strategia di non abbassare il prezzo ha alla fine portato i suoi frutti.

AMORIM HA GIÀ VOLTATO PAGINA

Anche sul piano tecnico la separazione tra il Milan e Leao appare ormai vicina. Amorim ha ammesso che Leao non è pronto per essere convocato e ha lasciato intendere che, in certi momenti, cambiare aria possa essere la soluzione migliore.

La storia rossonera del portoghese rischia così di chiudersi dopo 291 presenze e 80 gol, uno Scudetto da protagonista, una semifinale di Champions League ed una Supercoppa Italiana. Negli ultimi anni, però, rendimento, infortuni e difficoltà tattiche hanno incrinato il rapporto tra Leao, i tifosi e il Milan stesso. Ora resta soltanto la scelta finale: il prestigio della Premier con l'Aston Villa o i milioni del Galatasaray. Entro oggi, o al massimo domani, dovrebbe arrivare il verdetto.