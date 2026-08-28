Live MN LIVE MN - Verso Milan-Venezia: Amorim conferma gli 11 di Torino

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Per avvicinarvi a Milan-Venezia, in programma alle 20.45, rimanete sempre aggiornati con il live testuale di MilanNews.it

12.00 | Le parole di Ruben Amorim alla vigilia della sfida contro il Venezia: "Credo che sarà una giornata speciale per me, sentirò la responsabilità di essere l’allenatore del Milan. Ma mi voglio anche godere il momento. Mi aspetto una partita difficile. Abbiamo visto la partita con il Lecce, gli abbiamo fatto vedere tante immagini ai calciatori che prescindono dal risultato con il Lecce. Ci sarà un po’ di tensione, ma noi dobbiamo essere intelligenti, umili e disposti a pressare e correre tanto e gestire bene il possesso palla. Loro ci verranno a prendere uomo su uomo a tutto campo e ciò che mi ha colpito, vedendo le partite della prima giornata, è che dobbiamo vendere meglio il prodotto calcio italiano perché ci sono tanti bravi allenatori e c’è una buona qualità del prodotto. Il Venezia verrà qui senza pressione del risultato, che sarà tutta su di noi. Noi dovremo ragionare quando avremo la palla anche se i nostri tifosi vorranno un Milan che domini il gioco. Ma dobbiamo essere umili e intelligenti nel farlo”.

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Amiche e amici di MilanNews.it, buongiorno e buona venerdì a tutti! Dopo l'esordio vincente e convincente di domenica contro il Torino, oggi il Milan di Ruben Amorim sarà impegnato nella prima gara casalinga della stagione contro il Venezia, sfida valida per la prima giornata del campionato di Serie A Enilive 2026/27. Per avvicinarvi alla gara di San Siro, in programma alle 20.45, rimanete sempre aggiornati con il live testuale di MilanNews.it! Restate con noi!