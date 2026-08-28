Live MN Sorteggio Europa League: ecco il girone del Milan! C'è il Benfica, occhio alle due inglesi

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Il Milan torna a vivere l'atmosfera europea con i sorteggi per la fase campionato della Europa League: scopri le avversarie dei rossoneri.

LE AVVERSARIE DEL MILAN

- BENFICA (POR) a San Siro

- OLYMPIACOS (GRE) ad Atene

- FERENCVAROS (UNG) a San Siro

- SALISBURGO (AUS) in Austria

- SUNDERLAND (ING) a San Siro

- BORNEMOUTH (ING) in Inghilterra

- ARARAT-ARMENIA (ARM) a San Siro

- LEVSKI SOFIA (BUL) in Bulgaria

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EUROPA LEAGUE: IL GIRONE DELLA JUVENTUS

Ecco le avversarie della Juventus: Real Sociedad Rennes, Omonia Nicosia e Nec in casa, Az Alkmaar Ferencvaros, Celta Vigo e Hapoel Beer Sheva in trasferta.

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SORTEGGIO EUROPA LEAGUE: COME FUNZIONA

Il sorteggio della fase campionato dell'Europa League è in programma venerdì 28 agosto alle 13 a Montecarlo. Ma come funzionerà? Esattamente come successo ieri con la Champions League: andiamo a scoprire nel dettaglio tutte le pieghe del regolamento. Ogni squadra gioca contro otto squadre, con quattro match in casa e quattro in trasferta. In base al ranking Uefa, ogni club è inserito in una delle quattro fasce e ognuno sfida due squadre per ogni fascia; non si possono incontrare nella fase campionato, però, squadre appartenenti alla stessa federazione, quindi non sarà possibile sorteggiare il Milan contro la Juventus

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SORTEGGIO EUROPA LEAGUE: LE FASCE

PRIMA FASCIA

Leverkusen (GER)

Benfica (POR)

Juventus (ITA)

Milan (ITA)

Lyon (FRA)

AZ Alkmaar (NED)

Olympiacos (GRE)

Real Sociedad (ESP)

Marseille (FRA)

SECONDA FASCIA

Ferencváros (HUN)

Viktoria Plzeň (CZE)

Union SG (BEL)

GNK Dinamo (CRO)

Salzburg (AUT)

Celtic (SCO)

Sparta Praha (CZE)

Rennes (FRA)

Anderlecht (BEL)

TERZA FASCIA

Sturm Graz (AUT)

Lech Poznań (POL)

Crystal Palace (ENG)

Bournemouth (ENG)

Sunderland (ENG)

Celje (SVN)

Jagiellonia (POL)

Omonia (CYP)

Celta (ESP)

QUARTA FASCIA

Hoffenheim (GER)

Beşiktaş (TUR)

Torreense (POR)

H. Beer-Sheva (ISR)

N.E.C. (NED)

OFI Crete (GRE)

Lillestrøm (NOR)

Levski Sofia (BUL)

Ararat-Armenia (ARM)

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Amici ed amiche di MilanNews.it, buon pomeriggio!

Dopo un anno e mezzo senza superare i confini italiani, il Milan torna a vivere l'atmosfera europea con i sorteggi per la fase campionato della Europa League 2026-2027. Non ha il fascino delle grandi notte di Champions League, ma certamente anche la seconda competizione continentale per importanza ha valore e, per il periodo storico del club rossonero, non può essere assolutamente snobbata. Anzi: il Milan parte per vincerla.

Chi saranno le avversarie dei rossoneri? Lo scopriremo dalle 13:00 con il sorteggio: seguilo in diretta su MilanNews.it con il nostro live testuale.