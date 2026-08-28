Primo Piano ESCLUSIVA MN - Sala (DAZN): "Rabiot può segnare più di 10 gol, servirà ancora tempo prima di vedere il vero Milan di Amorim"

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Le parole del giornalista di DAZN Federico Sala in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it in vista della sfida contro il Venezia

Ai microfoni di MilanNews.it, il noto giornalista ed opinionista sportivo di DAZN Federico Sala ha parlato così. Queste le sue considerazioni sulla stretta attualità del mondo Milan:

Il nuovo ruolo di Adrien Rabiot

"Credo sia un ruolo cucito su misura per lui, per due motivi: il primo è che ha delle caratteristiche uniche per intelligenza, gamba e struttura fisica che gli permettono di buttarsi dentro coi tempi giusti e con la fisicità giusta per far male. Considerando che nel gioco di Amorim i due quarti devono far piovere palloni in area, può diventare una stagione da 12-15 gol la sua. Il secondo è che in fase di non possesso ha le letture per abbassarsi ad aiutare un centrocampo che, soprattutto con un Modric di 41 anni, sicuramente ha bisogno di difendere a 3 se no coprire il campo diventa complicatissimo".

Noti già le idee di Amorim in campo?

"Ci vorrà tanto tempo perché il Milan ha pochi interpreti adatti fin da subito al calcio che vuole proporre Amorim, sia nella predisposizione tecnica ma soprattutto in quella mentale. Sarà un processo lungo, perché bisogna stressare una linea difensiva abituata a difendere a 20/25 metri dalla propria porta a farlo con 50 metri alle spalle, deve plasmare degli esterni molto offensivi come Chukwueze a leggere, in fase di non possesso, i quinti avversari che si buttano dentro e poi dovrà lavorare tantissimo sulla qualità e sull’abitudine a voler ricevere sempre palla, anche in situazioni difficili quando scotta. È un processo molto lungo, ci vorrà tanta pazienza e se la società avrà la capacità di resistere quando arriveranno i momenti di difficoltà può nascere davvero un bel progetto".

Potrà essere la stagione di Chukwueze?

"La risposta l’avremo quando il Milan affronterà squadre che lavorano tanto sui quinti, perché sono convinto che il suo contributo negli ultimi 30 metri lo porterà sicuramente, ma rimango con enormi dubbi sulle sue capacità di leggere certe situazioni in fase di non possesso. Un giocatore come Saelemaekers in quella posizione offre molte più garanzie in entrambe le fasi, ma credo che Amorim lo veda più nei due sotto la punta che da esterno".

La difesa è il reparto più in crisi?

"Serve un centrale con la gamba per coprire 50 metri di campo alle spalle e l’unico di tutto il pacchetto con queste caratteristiche è Mario Gila, per me il miglior acquisto nel rapporto qualità prezzo. Per il modo di giocare di Amorim, e lo si è visto con l’ingresso di Njie nel Toro domenica, sarebbe fondamentale pescare almeno un altro giocatore con caratteristiche atletiche tali da riuscire a coprire il campo alle spalle. Credo che in ogni caso il Milan, con l’esubero di Tomori, un giocatore dietro lo debba prendere per forza anche per un discorso numerico".