News ESCLUSIVA MN - W.Baseggio punge: “Moreira è bravo ma è stato pagato troppo. È più portoghese che belga calcisticamente. Il Milan strapaga i giocatori: ricordiamo che il Napoli prese Koulibaly a 7 milioni ”

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Walter Baseggio in esclusiva a MilanNews.it, intervistato dal giornalista Alessandro Schiavone. La leggenda del Belgio e dell’Anderlecht, oggi consulente per DAZN Belgio, è sempre stata molto critica nei confronti delle scelte del Milan sul mercato, come dimostrano i giudizi sugli acquisti di Charles De Ketelaere nel 2022 e di Ardon Jashari. Più positivo, invece, il suo approccio nei confronti di Diego Moreira, pur con qualche perplessità sul prezzo dell’operazione.

Sei stato molto critico nei confronti del Milan dopo gli acquisti di De Ketelaere nel 2022 e Jashari l’anno scorso. Anche in questo caso il prezzo ti sembra eccessivo?

"Il Milan ha troppi soldi… Nel calcio non puoi spendere soldi come dei pazzi. Il Napoli mica spese 50 milioni per prendere Koulibaly dal Genk, ma 7-8! Milinkovic-Savic è la stessa cosa: quando passò dal Genk alla Lazio non costò quelle cifre. Tu vai subito a prendere uno a 40 milioni… e con i bonus arriverà a costare 55 milioni di euro. Io penso che il Milan si faccia prendere dal gioco in queste situazioni. Per me è troppo, la valutazione è altissima. Ma…".

Tutto sommato, però, dal punto di vista calcistico cosa puoi dirci di Moreira?

"A me piace come giocatore, ve lo dico sinceramente. Ha qualità e quello che è bello è che può giocare anche sull’altro esterno, anche se è più abituato a farlo a sinistra. È uno che può accentrarsi, ha un buon piede sinistro, il dribbling facile ed entra nel gioco. Può fare male da questo punto di vista ed è bravo negli spazi. Poi ha la testa giusta".

Infatti può fare l’esterno a sinistra nel 3-4-2-1 oppure il trequartista di destra dietro a Ramos.

"Sì, può ricoprire questi due ruoli. Ha un piede buonissimo, ma bisognerà vedere come si abituerà al calcio italiano. Il campionato francese non è la Serie A".

Con De Ketelaere e Jashari ci avevi visto giusto. Hanno fatto molto male in rossonero, anche se su Moreira sembri più positivo.

"Lo avevo detto avendoli visti da vicino in Belgio, ma Moreira ha l’esperienza di aver fatto il salto di qualità in un campionato comunque più forte del Belgio. La Ligue 1 è differente e poi lui ha fatto una buona stagione con lo Strasburgo".

Però sette gol in 76 partite non sono certo un dato incoraggiante.

"No, ma allo Strasburgo difendeva anche molto basso. In Italia la sua posizione cambierà. Ci saranno terzini che gli copriranno le spalle per permettergli di andare all’attacco. Poi ha un buon centro di gravità. Al Mondiale ha giocato solo mezz’ora, ma doveva giocare di più vedendo le sue qualità. Però che stagione ha fatto a Strasburgo!".

Lo volevano Lipsia e Roma.

"Sì, ma Lipsia e Roma non avrebbero mai speso questi soldi per Diego Moreira. Tra le tre, il Milan è comunque la società più potente".

Ma anche l’unica delle tre a non fare la Champions League.

"Ed è per questo che il Milan quest’anno deve fare qualcosa in Europa League con questi giocatori e questa squadra. Devono mettere le cose a posto. Alcuni se ne andranno perché sono in difficoltà e dovranno dare fiducia ai nuovi".

Sostituire Leao con Moreira sarebbe un passo avanti o indietro?

"Sono giocatori diversi. Leao ti fa la differenza in ogni momento di una partita. Quando è sveglio e si mette in testa di essere il più forte, è inarrestabile… Adesso vediamo se andrà via o se rimarrà. Non ci sono squadre pronte a fare follie: le società aspetteranno l’ultimo momento prima di prenderlo per far scendere il prezzo. Immagina questo scenario: Leao costerà meno di Moreira. Sarebbe incredibile?".

Moreira ha meno qualità di Leao, insomma.

"Per il momento sì, ha meno qualità, ma è più giovane e viene da una buonissima stagione con lo Strasburgo. È stato convocato con il Belgio, una squadra che ha qualità per fare bene. Lui deve abituarsi al calcio italiano, che è difficile per un giocatore tecnico. Nell’uno contro uno avrà di fronte giocatori molto forti dal punto di vista difensivo e tattico. Non sarà facile".

Poi le previsioni lasciano il tempo che trovano. Facciamo parlare il campo.

"Il campo è importante. Ma lo dissi già anni fa: il prezzo è troppo alto, però ha 20 anni, mica ne ha 30… Poi il Milan, se lo prende, non è per rivenderlo a 90-100 milioni: questo sarà difficile. L’importante è che faccia bene da subito, perché è una spesa molto importante. E poi…".

Ci dica.

"Io ho giocato con suo padre ai tempi dell’Anderlecht, contro lo Standard Liegi: buonissimo giocatore. Nel dribbling e nei piccoli spazi mi ricorda il padre. Era più un centrocampista, un numero 10, però".

È belga-portoghese. Ha più le sembianze belghe o portoghesi?

"Per me è più portoghese. I belgi hanno meno tecnica. I portoghesi hanno fantasia…".

Ma su Jashari hai cambiato idea? Ha fatto bene in amichevole.

"No. Lui è da Fiorentina o Atalanta, perché lì ha meno pressioni. Al Milan, se sbagli una volta, la pressione cresce".