Primo Piano 150 milioni investiti, e ci sono altre operazioni. Amorim felicissimo del nuovo esterno. Cosa servirebbe ancora…

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Il Milan ha preso Diego Moreira, affare da oltre 50 milioni. Arriva oggi a Milano. Sono già 150 i milioni investiti in estate, ma serviranno altri rinforzi. Prima però qualche cessione. Ci sono tante operazioni in ballo.

Il Milan in questa sessione di mercato estiva ha speso oltre 150 milioni di euro per tre giocatori forti. Gonçalo Ramos in attacco, Mario Gila in difesa e Diego Moreira per le fasce. Rinforzi di buonissimo livello, un’inversione di tendenza netta rispetto alle sessioni passate quando si preferiva spendere la stessa cifra ma per giocatori di massimo 20-25 milioni che però non hanno mai fatto realmente la differenza. La strategia di Gerry Cardinale è stata la seguente: spendere tutto sul mercato in entrata, a prescindere dalle cessioni. Ad oggi il Diavolo ha investito oltre 150 milioni ma non ha incassato nulla e rischia di prendere poco o niente dopo aver messo fuori dal progetto Nkunku, Tomori, Fofana e gli altri.

IL TERZO COLPO

Moreira sbarca oggi a Milano è rappresenta un upgrade importante per le corsie esterne. Può giocare sia a destra, al posto di Chukwueze e Saelemaekers, oppure a sinistra al posto di Estupinan e Bartesaghi. Forte atleticamente, è un giocatore fisico e di corsa, ma è bravo pure nel controllo della palla e nei dribbling. Moreira in 2 stagioni ha partecipato attivamente a 19 reti dello Strasburgo ed è considerato uno degli esterni europei più promettenti. D’altronde il Milan investendo questa cifra cosi alta ha dimostrato di volerci puntare seriamente.

Amorim è felicissimo, è rimasto in contatto con Gerry Cardinale tutto il tempo e l’accelerata è arrivata dopo il summit di giovedì scorso a Milanello. Ma ora il mercato in entrata è finito? Non proprio. Come prima mossa si proverà a cedere qualche giocatore, sia perché non è bello avere elementi separati in casa, ma anche per tentare di recuperare denaro dopo investimenti così elevati. Poi per sfoltire la rosa in alcuni reparti e far partire chi non viene ritenuto utile al gioco di Amorim.

LE ALTRE OPERAZIONI

Ricci per esempio piace al Como, ma serve un’offerta a titolo definitivo. La Juve si è informata su Fofana e Tomori, mentre la vendita di Cisse al momento è ferma perché il giocatore ha convinto il tecnico portoghese. Leao è ancora nel mirino del Galatasaray mentre Santiago Gimenez è ad un passo dal Porto in prestito. Se il messicano dovesse andare via il Milan rimarrebbe solo con Ramos e Camarda in attacco, forse un rischio se si considerando le tante partite nella prossima annata.

In entrata per migliorare ulteriormente la rosa servirebbe un altro centrale di difesa e un trequartista di fantasia. Con questi due elementi il Diavolo sarebbe più forte e più competitivo. Il bilancio finale tra due settimane. Ma serve ancora aggiustare l’organico e il Milan resta in agguato per altri rinforzi.