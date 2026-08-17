Primo Piano FOCUS MN - Milan, via libera ai prestiti. Cosa dicono le norme FIFA e FIGC sulle cessioni a titolo temporaneo

vedi letture

Cosa dicono le norme FIFA, aggiornate recentemente, e FIGC sulla quantità massima di giocatori cedibili in prestito per squadra

Il Milan ha iniziato a cedere i calciatori che al momento sono fuori dal progetto rossonero. Zachary Athekame è già stato ceduto ufficialmente a titolo temporaneo al Lione, mentre David Odogu lo sarà presto al Tolosa. Anche per Santiago Gimenez si sta parlando di una possibile cessione in prestito al Porto, e non è da escludere che altri esuberi possano partire con una formula simile. Si può arrivare presto già a tre calciatori ceduti a titolo temporaneo e non è escluso che possano partirne in questo modo altrettanti. Cosa dicono le norme FIFA e FIGC su questo tipo di operazioni? Il Milan è dentro i limiti? Quanti altri prestiti possono effettuare i rossoneri. Vediamo nel dettaglio cosa dicono i documenti ufficiali.

FIFA E FIGC, LE REGOLE SUI PRESTITI

FIFA, Regolamento sullo status e il trasferimento dei calciatori (RSTP), edizione gennaio 2025, articolo 10. Prestito di calciatori professionisti

6. A partire dal 1° luglio 2024 si applicano le seguenti limitazioni:

a) una società può avere un massimo di sei calciatori professionisti ceduti in prestito in qualsiasi momento nel corso di una stagione;

b) una società può avere un massimo di sei calciatori professionisti presi in prestito in qualsiasi momento nel corso di una stagione.

7. Il prestito di un calciatore professionista sarà esente dalle limitazioni di cui sopra se:

a) il prestito ha luogo prima della fine della stagione della società di appartenenza in cui il calciatore compie 21 anni; e

b) il calciatore è un giocatore formatosi presso la società di appartenenza.

8. Si applicano le seguenti restrizioni indipendentemente dall’età o dallo status di giocatore formato dal club:

a) un club può avere un massimo di tre professionisti ceduti in prestito a un determinato club in qualsiasi momento durante una stagione;

b) un club può avere un massimo di tre professionisti presi in prestito da un determinato club in qualsiasi momento durante una stagione.

Il Comunicato Ufficiale N235/A della FIGC, pubblicato in data 27 maggio 2026, delibera che

“[…] in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 10 del FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players, nella stagione 2026/2027, ciascuna società di Serie A, B e C può acquisire a titolo temporaneo complessivamente fino a sei calciatori “professionisti” da società affiliate a Federazione estera ed altrettanti ne può trasferire a titolo temporaneo a società affiliate a Federazione estera. Le operazioni poste in essere dal 29 giugno 2026 al 30 giugno 2026 sono conteggiate esclusivamente nei limiti numerici previsti per la stagione sportiva 2026/2027”.

E inoltre: “[…] in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 103 delle NOIF, nella stagione 2026/2027, ciascuna società di Serie A, B e C può acquisire a titolo temporaneo complessivamente fino a nove calciatori “professionisti” da società affiliate alla FIGC ed altrettanti ne può trasferire a titolo temporaneo a società affiliate alla FIGC. Le operazioni poste in essere dal 29 giugno 2026 al 30 giugno 2026 sono conteggiate esclusivamente nei limiti numerici previsti per la stagione sportiva 2026/2027”.

Inoltre, nel documento FIGC - Norme Organizzative Interne della FIGC, testo ufficiale consolidato, si legge che:

"Non sono soggette a limitazioni numeriche le cessioni temporanee di contratto dei/delle calciatori/calciatrici “professionisti/e” che hanno meno di 23 anni di età al 31 dicembre dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva.

Indipendentemente dall’età, nessuna società può avere contemporaneamente:

- più di 3 calciatori/calciatrici “professionisti/e”, acquisiti/e a titolo temporaneo da uno stesso club;

- più di 3 calciatori/calciatrici “professionisti/e” trasferiti/e a titolo temporaneo ad uno stesso club".

IL RIASSUNTO

PRESTITI INTERNAZIONALI

Massimo 6 prestiti in entrata e 6 in uscita. Massimo di 3 prestiti da e verso un unico club. Giocatori U21 formati nel club esclusi dal conteggio.

PRESTITI ALL'INTERNO DELLA FIGC

Massimo 9 prestiti in entrata e 9 in uscita. Massimo di 3 prestiti da e verso un unico club. Giocatori U23 esclusi dal conteggio.

LA SITUAZIONE DEL MILAN

Athekame e Odogu occupano due dei sei slot FIFA disponibili per i prestiti internazionali. Gimenez al Porto ne occuperebbe un altro, portando il totale a tre su sei.