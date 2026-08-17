Milan-Juventus: scambio Nico Gonzalez-Fofana? Possibile idea last-minute. La situazione ad oggi

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Ad oggi non c'è nulla di concreto, ma a fine mercato potrebbe nascere l'idea di uno scambio Nco Gonzalez-Fofana tra Milan e Juventus

Quando un club ha tanti giocatori da piazzare e degli innesti da fare, spesso la soluzione più "semplice" è quello di uno scambio con un altro club. E chissà che questo scenario non possa riguardare anche Milan e Juventus che hanno degli esuberi da cedere, ma allo stesso tempo stanno cercando anche dei rinforzi per alzare la qualità della loro rosa.

SCAMBIO NICO GONZALEZ-FOFANA: AD OGGI NESSUNA TRATTATIVA TRA MILAN E JUVENTUS

Per questo motivo, l'edizione odierna di Tuttosport ipotizza questo scambio: Nico Gonzalez in rossonero e Youssous Fofana in bianconero. Il Milan, non è un mistero, sta cercando un trequartista mancino e l'argentino ha la caratteristche che cerca Ruben Amorim (potrebbe anche fare l'esteno di centrocampo come lo sta facendo ora Samuel Chukwueze), mentre la Juventus vuole un mediano di rottura come il francese che fa parte della lista dei quattro giocatori tagliati dal tecnico portoghese. Al momento, va detto, non c'è nulla di concreto tra i due club, si tratta solo di un'idea che potrebbe però scaldarsi negli ultimi giorni del mercato estivo.

SCAMBIO NICO GONZALEZ-FOFANA: IDEA LAST-MINUTE TRA MILAN E JUVENTUS?

Ad oggi i punti di domanda sono diversi: Nico Gonzalez, per esempio, vorrebbe proseguire la sua carriera all'Atletico Madrid, club in cui ha giocato l'ultima stagione in prestito. Gli spagnoli avevano l'opzione di riscatto, ma non l'hanno sfuttata e così il giocatore è tornato a Torino. Nelle scorse settimane ci sono stati dei contatti tra i due club per mettere in piedi un'altra trattativa, ma non si è mai arrivati a concretizzare. A questo si aggiunge poi il fatto che al momento Fofana non sembra rientrare tra i possibili obiettivi della Juventus che per il centrocampo ha come prima scelta l'ex rossonero Franck Kessie, attualmente svincolato. Se a pochi giorni dalla chiusura del mercato Nico Gonzalez e Fofana dovessero però essere ancora nelle loro attuali squadre, allora chissà che non possa nascere uno scambio last-minute che soddisfi tutti.