Primo Piano Modric marcatore più anziano della storia della Croazia. Quando potrà diventare anche quello del Milan?

Dopo il record raggiunto con la Croazia, ora Luka Modric punta a diventare il marcatore più anziano anche della storia del Milan

Lo scorso 9 settembre, Luka Modric ha compiuto 41 anni, ma in campo continua ad impressionare e a fare la differenza sia con la maglia del Milan che con quella della Croazia. L'ultima impresa del campione croato risale a pochi giorni fa quando, segnando un gol nel match di Nations League contro la Repubblica Ceca, è diventato il marcatore più anziano della storia della sua nazionale. Ma quando potrà conquistare lo stesso record anche nel Milan?

IBRA MARCATORE PIÙ ANZIANO DELLA STORIA DEL MILAN. DIETRO DI LUI COSTACURTA E MODRIC

Ad oggi il primato spetta a Zlatan Ibrahimovic, il quale il 18 marzo 2023 è diventato il marcatore più anziano della storia del club rossonero andando in gol (su rigore) contro l'Udinese a 41 anni, 5 mesi e 15 giorni. Alle spalle dello svedese in questa speciale classifica c'è Alessandro Costacurta che il 19 maggio 2007 ha segnato anche lui all'Udinese dagli undici metri e quel giorno aveva 41 anni e 25 giorni. Sul gradino pù basso del podio c'è poi proprio Luka Modric che nello scorso campionato ha deciso la sfida in casa del Pisa con un gol a 40 anni, 5 mesi e 4 giorni.

ECCO QUANDO MODRIC POTRÀ SUPERARE COSTACURTA E IBRAHIMOVIC

Quando il croato potrà superare prima Costacurta e poi Ibrahimovic? L'ex difensore italiano subito dopo la fine di questa sosta, dunque gli basterà segnare da Sassuolo-Milan dell'11 ottobre in poi, mentre servirà un po' più di tempo per scalzare l'ex attaccante svedese dalla vetta di questa speciale classifica. Modric potrà diventare il marcatore più anziano della storia del club rossonero se farà gol dopo il 25 febbraio 2027. E la prima partita utile per farlo sarà Como-Milan in programma nel weekend del 27-28 febbraio.