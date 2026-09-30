Da esuberi a titolari nel Milan: Amorim ha recuperato quattro giocatori destinati all'addio

Ruben Amorim ha puntato forte su alcuni giocatori rossoneri considerati da tutti come esuberi: con alcuni la scelta sta pagando, con altri no

Se a fine maggio avessero detto a un tifoso medio del Milan che a inizio della stagione 2026/2027, con il nuovo tecnico Ruben Amorim sulla panchina rossonera, giocatori come Musah, Chukwueze, Loftus-Cheek ed Estupinan avrebbero giocato diverse gare da titolare, nessuno ci avrebbe oggettivamente creduto. Quattro giocatori considerati esuberi, due di questi addirittura rientranti da un prestito, su cui però il tecnico portoghese ha voluto puntare, come ricorda Tuttosport: per ora, con risultati differenti.

MILAN, GLI EX ESUBERI PROMOSSI

Andiamo a riprendere i numeri della scorsa stagione in prestito di Yunus Musah e Samuel Chukwueze. Il centrocampista americano ha giocato 27 partite con l'Atalanta ma il minutaggio ammonta a meno di 850 minuti tra tutte le competizioni e da titolare ha cominciato solamente 6 partite. Meglio è andata al nigeriano che al Fulham si è ritagliato uno spazio da co-protagonista, tanto che i Cottagers hanno pensato di riscattarlo ma poi hanno ritenuto la spesa troppo elevata. E così i due sono rientrati a Milanello, temporaneamente credevano tutti. Ruben Amorim, invece, fin dal primo allenamento li ha messi al centro del suo progetto. Soprattutto Chukwueze che oggi è un titolare del Milan sulla fascia destra: 6 gare totali, 5 dal primo minuto e 2 assist. Ma anche Musah sta giocando tantissimo e lo sta facendo probabilmente al miglior livello della sua carriera: 6 presenze di cui 4 da titolare. Per il momento queste sono due scommesse o intuizioni vinte da Ruben Amorim: vedremo come proseguirà la loro stagione.

MILAN, GLI EX ESUBERI RIMANDATI

Ci sono poi altri due calciatori che l'anno scorso erano già nel roster rossonero e che si credeva potessero salutare quest'estate. Ruben Loftus-Cheek va in scadenza nel 2027 ma nel corso della preseason si è guadagnato le attenzioni di Amorim nel ruolo di trequartista in cui ha continuato a usarlo anche nelle partite ufficiali. La differenza di resa dell'inglese tra le gare estive e quelle di campionato, si è vista tutta sin dalla partita contro il Torino. Nonostante delle prestazioni oggettivamente senza scintille, Amorim sta insistendo su Loftus che oggi ha collezionato 3 gare da titolare sulle 5 giocate in campionato. Non bene anche Pervis Estupinan che a luglio pareva vicinissimo all'Aston Villa prima che Amorim bloccasse tutto per poterlo vedere al lavoro con i compagni. Eppure dopo 4 gare da titolare su 5 in Serie A, i problemi sembrano gli stessi della passata stagione: confusione tattica, soprattutto in difesa, e diverse amnesie pesanti. Al momento queste sono le due scommesse che Amorim non sta vincendo ma forse, la ruota girerà...