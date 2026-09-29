Roma scatta, Milano aspetta. Nuovo San Siro: a ottobre il rendering, lavori al via la prossima estate

Ieri la Roma ha dato un'accelerata importante per il nuovo stadio. Milan e Inter sono invece ancora in attesa, ma serve darsi una mossa

Milan, Inter e Roma potrebbero avere presto un loro nuovo stadio di proprietà. Le due società milanesi sono al lavoro da anni per costruire insieme il nuovo San Siro, mentre i giallorossi hanno in progetto di edificare la loro nuovo casa a Pietralata, quartiere della Capitale. I due progetti stanno però andando avanti a velocità diverse: a Roma hanno dato un'accelerata importante dopo aver ricevuto ieri il parere positivo della Conferenza dei Servizi decisoria (a marzo 2027 dovrebbero partire i lavori), mentre a Milano sono settimane di attesa.

NUOVI STADI: ROMA ACCELERA, MILANO ASPETTA

Come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, l'obiettivo comune è quello di essere pronti per ospitare le partite dell'Europeo 2032, ma serve accelerare, soprattutto Milan e Inter. A chiedere uno scatto importante in avanti è anche il sindaco milanese Giuseppe Sala che ieri ha dichiarato: "Mi auguro che i club facciano vedere molto a breve il nuovo rendering dello stadio e che garantiscano il fatto che l’impianto sarà pronto per gli Europei del 2032". Il primo cittadino romano Roberto Gualtieri ha invece potuto fornire tempistiche più precise che ancora a Milano non ci sono: "Lo stadio si farà, i tempi potranno essere anche molto spediti, sarà un’opera bellissima. Siamo davvero contenti, adesso subito pancia a terra al lavoro per prepararci all’apertura dei cantieri per il 2027. Lo stadio sarà tra i più belli del mondo e può essere pronto per il 2029".

IL PUNTO SUL NUOVO SAN SIRO: OBIETTIVO EURO 2032

A che punto siamo invece per il nuovo San Siro? Il piano prevede di completare il nuovo impianto nel 2031, giusto un anno prima dell'Europeo (come chieda la UEFA). Per rispettare questa scadenza, Comune e Regione hanno concordato di chiudere le procedure necessarie entro l’estate del 2027 così da far partire i lavori nel secondo semestre, dopo la fine della stagione calcistica. La Rosea fa il punto della situazione: "La macchina è, dunque, in moto già da un po’, da quando la società Stadio San Siro Spa ha presentato il Piano Attuativo il 16 marzo e il comune ne ha avviato l’istruttoria più la valutazione ambientale strategica. Seguiranno l’esame del progetto di fattibilità tecnico-economica, la valutazione d’impatto ambientale di competenza regionale e la Conferenza dei servizi. Tutti gli interventi sono ovviamente collegati: lo spostamento del tunnel Patroclo alla costruzione del nuovo stadio e, solo in seguito, la demolizione (parziale) del Meazza". In attesa di tutti questi passaggi tecnici, entro fine ottobre Milan e Inter sveleranno il rendering del nuovo San Siro e così tutti i tifosi potranno iniziare a farsi un'idea concreta su come sarà la loro nuova casa.