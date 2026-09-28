MN - Pavlovic, niente infortunio: il serbo è uscito affaticato
Nel pomeriggio di ieri Strahinja Pavlovic è sceso nuovamente in campo con la sua Serbia, questa volta contro l'Olanda: match valido per la seconda giornata di Nations League del gruppo B che ha visto gli Oranje vincere per 1-2 grazie ad una doppietta di Meerdink. Per i padroni di casa non è bastato i gol dell'ex rossonero Jovic.
Il milanista Pavlovic è stato sostituito al minuto 71 e, uscendo dal campo, sembrava che non fosse al 100% fisicamente, come hanno sottolineato questa mattina anche alcuni media serbi. Apprende la redazione di MilanNews.it che il difensore non ha subito infortuni ma è invece affaticato. Pavlovic ad oggi non ha saltato neanche una partita: con il Milan ha giocato sempre, sia in Serie A che in Europa League, ed è stato titolare con la Serbia anche nella prima sfida di Nations League contro la Grecia. Non ha problemi fisici, si tratta di fatica accumulata: potrebbe saltare quindi la gara del primo ottobre in casa della Germania. Il Milan spera che il difensore venga gestito nel miglior modo possibile, senza rischi inutili.
di Pietro Mazzara.
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