Il mondo Milan piange Stefano Milani: ci lascia un esempio di forza e serenità
Tutta la redazione di MilanNews.it si stringe attorno alla famiglia e porge le sue più sentite condoglianze per la prematura scomparsa di Stefano Milani, che ci ha lasciato questa mattina all’età di 57 anni dopo una lunga malattia.
Stefano è stato, e resterà, un esempio di forza, positività e serenità. Nonostante le enormi difficoltà che la vita gli aveva posto davanti, aveva scelto di raccontare il Milan e la sua passione per i colori rossoneri con entusiasmo, leggerezza e genuinità, diventando sui social un punto di riferimento per tantissimi tifosi rossoneri, e non solo.
Negli anni aveva ricevuto l’affetto e il sostegno di tutto il mondo Milan, anche attraverso gesti concreti. Nel 2024 mister Pioli lo invitò a Milanello; nei mesi scorsi ricevette un messaggio da Paolo Maldini. Stefano aveva condiviso quelle emozioni con la sua comunità su X, dove nel tempo i suoi follower erano diventati degli amici con cui condividere questa enorme passione.
Lascia solo emozioni e ricordi positivi, come dimostrano i tantissimi messaggi di cordoglio che stanno comparendo sui social da parte dei tifosi di tutte le squadre.
Ciao Stefano. E grazie per tutto quello che hai saputo trasmettere.
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