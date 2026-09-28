Il mondo Milan piange Stefano Milani: ci lascia un esempio di forza e serenità

Il nostro messaggio di cordoglio per la prematura scomparsa di Stefano Milani, figura di riferimento tra i tifosi rossoneri

Tutta la redazione di MilanNews.it si stringe attorno alla famiglia e porge le sue più sentite condoglianze per la prematura scomparsa di Stefano Milani, che ci ha lasciato questa mattina all’età di 57 anni dopo una lunga malattia.

Stefano è stato, e resterà, un esempio di forza, positività e serenità. Nonostante le enormi difficoltà che la vita gli aveva posto davanti, aveva scelto di raccontare il Milan e la sua passione per i colori rossoneri con entusiasmo, leggerezza e genuinità, diventando sui social un punto di riferimento per tantissimi tifosi rossoneri, e non solo.

Negli anni aveva ricevuto l’affetto e il sostegno di tutto il mondo Milan, anche attraverso gesti concreti. Nel 2024 mister Pioli lo invitò a Milanello; nei mesi scorsi ricevette un messaggio da Paolo Maldini. Stefano aveva condiviso quelle emozioni con la sua comunità su X, dove nel tempo i suoi follower erano diventati degli amici con cui condividere questa enorme passione.

Lascia solo emozioni e ricordi positivi, come dimostrano i tantissimi messaggi di cordoglio che stanno comparendo sui social da parte dei tifosi di tutte le squadre.

Ciao Stefano. E grazie per tutto quello che hai saputo trasmettere.