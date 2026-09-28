Portogallo, Ramos racconta il suo gol alla Norvegia e cosa gli ha chiesto Jorge Jesus

Intervistato nel post-partita di Norvegia-Portogallo, Gonçalo Ramos ha raccontato il gol segnato con un bel pallonetto che ha beffato il portiere avversario

Intervistato da Canal 11 dopo Norvegia-Portogallo, Gonçalo Ramos, autore di un gol, ha rilasciato queste parole: "Prima che il portiere passasse, ho visto che il centrocampista era alle mie spalle. Si prendono molti rischi, ho finito per farmi un regalo, e quando ho intercettato, la prima cosa che mi è venuta in mente è stata di scavalcarlo con un pallonetto, con il portiere fuori posizione, e provare a segnare da lì.

Cosa mi aveva chiesto Jorge Jesus? Pressare, soprattutto. Con la palla, fare un po' quello che faccio al club: arretrare per giocare e collegare il gioco. È difficile stare lì ad aspettare un pallone, un'opportunità, ma bisogna mantenere la calma. A volte ce n'è solo una, e dobbiamo essere consapevoli di cosa farne, come oggi".