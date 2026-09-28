Ordine vota il ritorno di Galliani: "E' una risorsa per il calcio italiano..."

Un estratto delle parole di Franco Ordine su Adriano Galliani

Al contrario di tutto il pessimismo, forse giustificato, arrivato nel mondo Milan dopo la brutta figura in Europa League contro il Benfica, i rossoneri di Amorim hanno saputo rialzarsi vincendo e convincendo (cosa mai facile) nell'ultimo turno in campionato contro il Lecce prima di questa lunga sosta per le Nazionali. Del momento dei ragazzi di Amorim e della stretta attualità del mondo rossonero ha parlato così il noto giornalista ed opinionista sportivo Franco Ordine. Ecco un estratto delle sue parole in merito a un possibile ritorno di Adriano Galliani nel calcio italiano direttamente dal canale YouTube del collega Andrea Longoni, Milan Hello:

ORDINE ELOGIA ADRIANO GALLIANI

"Sarebbe stato fondamentale, tanto è vero che in questi giorni che separano la nazionale dall'appuntamento della giunta del CONI per la decisione sulla vicenda di Malagò, spunta anche ancora il nome di Adriano Galliani. Perché se tu fai la conta del calcio italiano, Galliani è una risorsa, è uno che ha accumulato esperienze clamorose per oltre 50 anni di calcio, ha diretto la Lega di Serie A in uno dei periodi più eccellenti del calcio italiano..".