Nations League, Gonçalo Ramos trascina il suo Portogallo: 2-1 sulla Norvegia

Il Portogallo di Gonçalo Ramos vince all'esordio in Nations League e lo fa al termine di una grande partita contro la Norvegia. Il risultato finale a Oslo è di 2-1 in favore dei lusitani grazie alle reti di Joao Felix e proprio Gonçalo Ramos. Per i norvegesi a segno, come sempre il capitano e cannoniere del City Erling Haaland. Da sottolineare la bella prova dell'attaccante rossonero Ramos, protagonista e uomo decisivo grazie al suo gol al 54'.

Il bomber milanista ha sfruttato un errore con i piedi nel portiere norvegese Nyland, risultando abile e rapido a segnare con un bellissimo pallonetto. Pochi instanti più tardi, la doppietta annullata per fuorigioco e nel finale di partita anche una traversa colpita dopo un tentativo dalla distanza di Rafa Leao. L'ex esterno rossonero non è stato decisivo e concreto, bene invece Gonçalo Ramos, di nuovo a segno con la sua Nazionale.