MN - Eranio ci crede: “In Europa squadre più attrezzate ma il Milan fa paura a tutti”
Stefano Eranio, ex centrocampista rossonero, è stato intervistato in esclusiva dalla redazione di MilanNews.it. diversi i temi trattati, dal gioco espresso fin qui dal Milan fino ad arrivare agli obiettivi stagionali. Di seguito un estratto delle sue parole.
Nonostante la falsa partenza in Europa League contro il Benfica, il Milan deve veramente crederci alla vittoria finale oppure secondo te è un'utopia pensare di vincere la Coppa?
“Ci sono delle squadre sicuramente più attrezzate, però il Milan fa comunque sempre paura. Certo che se te fai degli esperimenti come contro il Benfica rischi di fare figuracce, se invece vai sul sicuro è normale, non è detto che tu vinca però è certo che la prestazione la puoi fare, anche gli altri possono aver paura di questo diavolo ecco”
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