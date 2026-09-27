Gonçalo Ramos si sblocca in Nazionale: a segno col suo Portogallo contro la Norvegia

Una bella notizia per il giocatore ma anche per tutti i tifosi rossoneri. Poco fa Gonçalo Ramos ha segnato il gol del momentaneo 2-1 del suo Portogallo sulla Norvegia. Al 54', l'attaccante rossonero è stato bravo a sfruttare un grave errore della retroguardia norvegese, mettendo in rete così un gol prezioso per il proprio morale. Infatti, nelle ultime settimane il numero nove milanista è stato ingiustamente criticato per il poco apporto in zona gol.

D'altro canto, tanto lavoro sporco e sacrificio hanno reso utili le giocate di Ramos nell'ultima sfida di campionato contro il Lecce, partita nella quale l'ex Benfica e PSG ha messo a segno due assist per i propri compagni utili per il 3-0 e vittoria sul Lecce. Stasera invece il gol con la sua Nazionale. Al 57', soli tre minuti più tardi Ramos aveva trovato anche la personale doppietta, rivista e annullata dal VAR per fuorigioco.