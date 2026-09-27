FOTO MN - Vergogna a Casa Milan: vandalizzato il murales di Franco Baresi

Una vergogna schifosa per quello che è successo quest'oggi a Milano. Infatti, è stato indignosamente rovinato e coperto il murales a Casa Milan dedicato a Franco Baresi. Un gesto atto, vile dal quale tutta la redazione di MilanNews.it intende prendere le distanze e dissociarsi, assolutamente. La faccia dell'eterno numero sei e capitano rossonero è stata infatti coperta da una bomboletta spray. Tutto questo è stato documentato in primo luogo da Alessandro Giungi, consigliere comunale attaverso un post apparso sui propri canali social. Un gesto che non assume alcun significato normale, se non di profonda tristezza e delusione. Non è solo un oltraggio ai colori rossoneri proprio sotto la sede del club, ma un infamia verso una persona che non c'è più. Questo è il sentimento di più totale e deprolevole bruttezza che si cela dietro a questo atto vandalico.

Una vergogna ed enorme dispiacere commentato in primo luogo anche dall'artista del murales, sui social "Lucas.streetart" Che ha voluto esprimere tutto il proprio disappunto per questo gesto così spregevole: "Vedere il mio paste-up così danneggiato mi porta un dispiacere enorme. Non per quello che ho realizzato ma per la persona che rappresentava e per tutte le persone che vedendolo si sono emozionate". Un atto vandalico che rappresenta tutta la pochezza di un individuo che, speriamo al più presto verrà intercettato e successivamente multato.