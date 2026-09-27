Ordine apprezza: “La variazione tattica contro il Lecce mi è piaciuta, una volta Berlusconi disse…”

Franco Ordine commenta la variazione tattica studiata e messa all’opera da Ruben Amorim nell’ultima partita contro il Lecce.

Nel canale YouTube di Andrea Longoni, Milan Hello, è stato ospite il noto giornalista Franco Ordine che tra i vari temi ha commentato la variazione tattica messa in atto da Amorim contro il Lecce. Queste le sue parole.

"Nell'ultima partita con il Lecce la variazione tattica al suo 3-4-2-1 mi è molto piaciuta ed è molto interessante ed è la dimostrazione che si tratta di una persona intelligente che ha capito che deve adattarsi agli uomini che ha, come raccontava Berlusconi tantissimi anni fa e cioè un buon sarto è quello che fa il vestito con la stoffa che ha a disposizione".