Nations League, 70 minuti per Pavlovic: Serbia-Olanda 1-2

Di seguito il risultato di Serbia-Olanda.

Serbia e Olanda sono scese in campo alle 18:00 per giocare il loro secondo match valido per i gironi dell UEFA Nations League. Allo stadio Rajko Mitic, la squadra di casa aveva il compito di provare a fare i primi punti nella competizione dopo la sconfitta contro la Grecia. Al 30' del primo tempo però sono gli orange a passare in vantaggio grazie al rigore realizzato da Meerdink. A ristabilire la parità ci ha pensato l'ex rossonero Luka Jovic che, dopo 1 minuto dal suo ingresso in campo, ha subito lasciato il segno. Al minuto 69 però tornano in vantaggio gli ospiti grazie al secondo gol di Meerdnik che regala i tre punti alla sua nazionale.

IL TABELLINO DEL MATCH

SERBIA - OLANDA

30' rig. Meerdnik

46' Jovic

69' Meerdnik