Pellegatti non ha dubbi: “Athekame sta facendo benissimo, giusto mandarlo in prestito. Speriamo ritorni a grandi livelli”

Carlo Pellegatti commenta la prestazione di Athekame con la Svizzera e la decisione del Milan di mandarlo in prestito secco al Lione.

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato del giovane terzino svizzero del Milan passato in prestito al Lione Zachary Athekame. Ieri sera, nel suo esordio con la nazionale maggiore, ha subito fornito una grande prestazione condita da un assist. Queste le sue parole.

"Qualcuno si chiede per quale motivo Athekame sia stato mandato in prestito al Lione. Lasciamolo, sta andando bene. Il Milan sulle fasce deve potenziarsi, però obiettivamente la c'era solo un posto dove metterlo, al posto di Chukwueze a destra, perché lui è un terzino, magari avrebbe potuto eventualmente giocare al posto di Gila con De Winter. Speriamo di ritrovare un Athekame nella prossima stagione a grandi livelli. È stata un'operazione intelligente quella del prestito secco, quindi ha accettato il Lione e adesso lo seguiremo a Lione e nella e nella nazionale svizzera, quindi molto bene a Athekame".