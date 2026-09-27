Athekame, la pagella di RSI Sport: "Perché il Milan l'ha dato in prestito?"
L'esordio con la Nazionale maggiore non si scorda mai. Figuriamoci se nel debutto assoluto si mettono a referto due assist. Così è andata la prima partita di Zachary Athekame con la maglia della Svizzera. Il terzino del Lione, ma di proprietà del Milan, continua il suo inizio di stagione di grande livello anche con la maglia elvetica: due assist a referto per Amoduni nello 0-3 con cui i rossocrociati hanno sconfitto a domicilio la Macedonia del Nord.
SVIZZERA, LA PAGELLA DI ATHEKAME ALL'ESORDIO
La pagella, a cura di RSI Sport ,di Zachary Athekame all'esordio assoluto con la maglia della Svizzera, meritevole di uno dei voti più alti della squadra: "Sulla carta dovrebbe marcare il più forte della Macedonia del Nord, Elmas. Nessun affanno dietro, anche perché i padroni di casa non ci provano praticamente mai. Davanti serve due assist, tanti quanti nelle prime cinque partite con il Lione. Una domanda sorge spontanea: perché il Milan l’ha dato in prestito?"
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