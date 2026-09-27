Athekame, la pagella di RSI Sport: "Perché il Milan l'ha dato in prestito?"

Athekame, la pagella di RSI Sport: "Perché il Milan l'ha dato in prestito?"MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 13:35News
di Francesco Finulli
La pagella di RSI Sport per Zachary Athekame, autore di due assist contro la Macedonia del Nord nell'esordio con la Svizzera

L'esordio con la Nazionale maggiore non si scorda mai. Figuriamoci se nel debutto assoluto si mettono a referto due assist. Così è andata la prima partita di Zachary Athekame con la maglia della Svizzera. Il terzino del Lione, ma di proprietà del Milan, continua il suo inizio di stagione di grande livello anche con la maglia elvetica: due assist a referto per Amoduni nello 0-3 con cui i rossocrociati hanno sconfitto a domicilio la Macedonia del Nord.

SVIZZERA, LA PAGELLA DI ATHEKAME ALL'ESORDIO

La pagella, a cura di RSI Sport ,di Zachary Athekame all'esordio assoluto con la maglia della Svizzera, meritevole di uno dei voti più alti della squadra: "Sulla carta dovrebbe marcare il più forte della Macedonia del Nord, Elmas. Nessun affanno dietro, anche perché i padroni di casa non ci provano praticamente mai. Davanti serve due assist, tanti quanti nelle prime cinque partite con il Lione. Una domanda sorge spontanea: perché il Milan l’ha dato in prestito?"